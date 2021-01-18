В европейской стране ввели штрафы за несоблюдение коронавирусных мер

Pixabay

Власти Швеции ввели штрафы за нарушение мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Размер штрафа составит 2 тысячи крон, это порядка 17,5 тысяч рублей.

О введении штрафных санкций сообщила прокуратура Швеции. Мера начнет действовать с 27 января.

С 7 января в Швеции ужесточили коронавирусные меры. В часы пик жители обязаны носить маски в общественном транспорте. В ресторанах запрещено собираться компаниям более 8 человек. После 20:00 запрещена продажа алкоголя. Также введены ограничения на число покупателей в магазинах и спортзалах, напоминает «ТАСС».