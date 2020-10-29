В Европе проектируют «уборщика» космического мусора

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В Европе начались работы по проектированию систем аппарата Clearspace-1 для уборки космического мусора.

Созданием космического «уборщика» займутся сразу несколько компаний. Аппарат предназначен для вывода с орбиты отработавших спутников и крупных обломков мусора.

Clearspace-1 будет находить объекты при помощи датчиков и захватывать их специальными манипуляторами, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» долетел до Международной космической станции за три часа и 20 минут. Тем самым он поставил рекорд по скорости полёта.