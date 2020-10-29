Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Европе проектируют «уборщика» космического мусора

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 07:58
1 мин
1
фото: Pixabay

В Европе начались работы по проектированию систем аппарата Clearspace-1 для уборки космического мусора.

Созданием космического «уборщика» займутся сразу несколько компаний. Аппарат предназначен для вывода с орбиты отработавших спутников и крупных обломков мусора.

Clearspace-1 будет находить объекты при помощи датчиков и захватывать их специальными манипуляторами, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» долетел до Международной космической станции за три часа и 20 минут. Тем самым он поставил рекорд по скорости полёта.

темы
Европа
космос
мусор
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!