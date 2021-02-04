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Общество
В Ереване прошли протесты с разбрасыванием навоза
4 февраля, 2021 08:39
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Pixabay
В Армении 3 февраля прошли акции протеста у здания парламента в Ереване. На митинг против внесения поправок в судебный кодекс пришли несколько сотен человек.
Также протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и депутатов правящей фракции «Мой шаг». Полиция начала задерживать активистов. Однако митингующим удалось прорваться к главным воротам парламента и разбросать там навоз, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что Пашинян может объявить о решении уйти в отставку в ближайшее время.
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