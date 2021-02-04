В Ереване прошли протесты с разбрасыванием навоза

Общество

В Армении 3 февраля прошли акции протеста у здания парламента в Ереване. На митинг против внесения поправок в судебный кодекс пришли несколько сотен человек.

Также протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и депутатов правящей фракции «Мой шаг». Полиция начала задерживать активистов. Однако митингующим удалось прорваться к главным воротам парламента и разбросать там навоз, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что Пашинян может объявить о решении уйти в отставку в ближайшее время.