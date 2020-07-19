В Екатеринбурге прошло массовое мероприятие с элементами насилия

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Свердловских горожан, мирно спавших ночью, напугали звуки массовой драки, произошедшей на улице Пехотинцев. Очевидцы сообщают о том, что в столкновении участвовало не менее 80 человек.

Драка произошла в ночное время суток. Свидетели видели как несколько десятков человек громко выясняли отношения и бросали друг в друга камнями под окнами многоэтажек. Перепуганные жители домов позвонили в полицию.

В пресс-службе правоохранительных органов сообщили, что в районный отдел полиции поступил сигнал о драке, передает Znak.com.

«По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. По прибытии на место наряда никого из конфликтующих сторон на месте не оказалось. Заявлений в полицию не поступало», — заявили в УМВД