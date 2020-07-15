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На Урале полицейским дали реальные сроки за изнасилование в служебном «уазике»

Лилия Караева
15 июля, 2020 13:31
1 мин
Полиция
V-tagile.ru

Троим полицейским в Екатеринбурге, изнасиловавшим уроженку Казахстана в служебной машине, дали реальные сроки. Потерпевшая заявляла на суде, что силовики грозились отвезти ее в отдел полиции и «пустить по кругу».

По результатам рассмотрения дела суд назначил Вадиму Мустафину 6,5 лет тюрьмы, а Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Полицейские уволены из органов.

В связи с инцидентом еще 14 силовиков разного уровня получили взыскания, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Напомним, в августе 2019 года полицейские задержали выходящую из сауны 22-летнюю уроженку Казахстана. Девушка занималась оказанием платных секс-услуг. В полицейской машине силовики надругались над ней.

Ранее сообщалось о жителе Челябинска, которого изнасиловали в отделе полиции резиновой дубинкой.

темы
Екатеринбург
тюрьма
полиция
изнасилование
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