На Урале полицейским дали реальные сроки за изнасилование в служебном «уазике»

Общество

V-tagile.ru

Троим полицейским в Екатеринбурге, изнасиловавшим уроженку Казахстана в служебной машине, дали реальные сроки. Потерпевшая заявляла на суде, что силовики грозились отвезти ее в отдел полиции и «пустить по кругу».

По результатам рассмотрения дела суд назначил Вадиму Мустафину 6,5 лет тюрьмы, а Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Полицейские уволены из органов.

В связи с инцидентом еще 14 силовиков разного уровня получили взыскания, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Напомним, в августе 2019 года полицейские задержали выходящую из сауны 22-летнюю уроженку Казахстана. Девушка занималась оказанием платных секс-услуг. В полицейской машине силовики надругались над ней.

Ранее сообщалось о жителе Челябинска, которого изнасиловали в отделе полиции резиновой дубинкой.