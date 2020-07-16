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В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести ребёнка

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 12:08
1 мин
Photo
Flickr

В столице Свердловской области ищут бесследно пропавшего ребёнка. Егор Ворожев, 10-ти лет от роду покинул дом 15 июля.

Мальчик ушел из дома на улице Уральской, 66/2. Как сообщают в полиции, о его местонахождении ничего неизвестно.

Характерным приметами Егора являются: среднее телосложение, рост 140 сантиметров, светлые волосы. Ребенок был одет в черно-бело-синюю футболку, джинсовые синие шорты, а также черные кроссовки. Кроме того, при нем был черный рюкзак с оранжевыми вставками.

Под данным Znak.com, розыск мальчика продолжается. Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Егора Ворожева, просят звонить по телефонам (343) 356-42-03 или 02.

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