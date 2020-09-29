Youtube / Dan Beaumont Space Museum

Египетское космическое агентство (ЕКА) торжественно открыло бронзовый бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Церемония прошла на территории ЕКА в пригороде Каира.

На церемонии присутствовали официальные лица, в том числе посол России в Египте Георгий Борисенко, директор ЕКА Мухаммед аль-Куси, а также деятели культуры и науки Египта, дипломаты и представители СМИ.

Открывая церемонию Борисенко отметил, что для Росси установка бюста Гагарина на древней земле Египта – большая честь.

«В начале 1962 года он (Гагарин) посетил Египет, где был награжден орденом "Ожерелье Нила"*. Мы благодарны египетскому народу, что он хранит добрые воспоминания о Юрии Гагарине и о временах тесного партнерства наших стран», - сообщил посол.

«ТАСС» поясняет, что установка скульптур Юрия Гагарина в разных странах началась в 2011 году в рамках отдельного проекта. За это время бюсты космонавта появились уже в трех десятках стран.

*"Ожерелье Нила" - высший орден Египта. Юрий Гагарин был им награжден во время своего визита в страну в 1962 году.