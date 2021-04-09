В Египте нашли забытый на 3 тысячи лет «золотой город»

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Неподалеку от египетского Луксора обнаружен потерянный «золотой город», основанный более трех с половиной тысяч лет назад.

Затем его забросили и засыпали песком. По словам экспертов, город был основан во времена фараона Аменхотепа III, и был в то время крупнейшим административным центром региона.

Раскопки на месте обнаружения «золотого города» начались в сентябре 2020 года - ученые обнаружили, что в разные стороны простираются постройки из сырцовых кирпичей. Здания найденного города остались почти целыми, а интерьеры комнат — нетронутыми, сообщает РБК.