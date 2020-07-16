В Якутии впервые за 7лет школьник набрал сто баллов на ЕГЭ

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Выпускник одной из школ республики Саха (Якутия) стал первым учеником, который добился высшего результата на ЕГЭ по географии за 7 лет.

Алексей Кычкин, добившийся столь примечательных результатов, обучался в политехнической школе, которая дала ему необходимые знания для блестящего прохождения экзаменационных испытаний. При этом пять выпускников республиканских школ показали высшие результаты экзамена по литературе. Получившие высший балл по литературе выпускники обучались в разных городах и улусах республики, среди которых Якутск и Нерюнги.

Результаты Единого государственного экзамена по литературе, информатике и географии стали известны 16 июля, после чего пресс-служба министерства образования республики сразу поделилась новостями о выдающихся учениках республики. Последний раз выпускник республики добивался такого результата на экзамене лишь в 2013 году.

Помимо пятерых выпускников, которые сдали на 100 баллов экзамен по литературе, в республике также нашелся ученик, который сдал на сто баллов экзамен по информатике. Далирхан Ефремов проходил обучение в республиканском лицее-интернате, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Якутия не спешит прощаться с «коронавирусными» ограничениями.