Общество
В Якутии молния убила артиста балета
14 июля, 2020 07:57
1 мин
Фото: pixabay.com
В Чурапчинском улусе Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин.
Он скончался до прибытия в больницу. Мужчину похоронят в родном селении в Таттинском улусе, сообщает SakhaLife.
Напомним, в Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.
В общей сложности током убило 16 животных. В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод, который упал рядом с местом выгула стада.
Как говорят в региональном Минсельхозе, подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.
Тем временем синоптики предупреждают, что в ближайшее время порывистые ветра сохранятся, сообщает РИА Новости.
1 мин