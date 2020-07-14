В Якутии молния убила артиста балета

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Фото: pixabay.com

В Чурапчинском улусе Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин.

Он скончался до прибытия в больницу. Мужчину похоронят в родном селении в Таттинском улусе, сообщает SakhaLife.

Напомним, в Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.

В общей сложности током убило 16 животных. В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод, который упал рядом с местом выгула стада.

Как говорят в региональном Минсельхозе, подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.

Тем временем синоптики предупреждают, что в ближайшее время порывистые ветра сохранятся, сообщает РИА Новости.