В WhatsApp запускается давно ожидаемая функция для пользователей смартфонов

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В мессенджере WhatsApp запускается новая и давно ожидаемая функция, предназначенная для пользователей смартфонов.

Речь идет о переработанном инструменте очистки памяти. Новинка устраняет одну из самых проблемных особенностей WhatsApp - мессенджер регулярно переполняет хранилище на устройстве, если его владелец не производит регулярную чистку архива сообщений вручную или с помощью специальных утилит.

Новая функция находится в настройках приложения в разделе «Данные и хранилище». Там отсортированы и наглядно показаны самые большие файлы, сообщает «Прайм».

Ранее стало известно, что в WhatsApp добавят функцию - вскоре станет доступно одновременное подключение нескольких устройств к одной учетной записи.

В ближайшее время начнется открытое бета-тестирование. После этого в WhatsApp можно будет пользоваться сразу с четырех устройств одновременно. Функция будет называться Linked Devices.