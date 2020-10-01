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В Воронежской области объявлен режим чрезвычайной ситуации

Антон Мельников
1 октября, 2020 12:43
1 мин
d
Pixabay

На территории Воронежской области, по решению губернатора Александра Гусева, введен режим чрезвычайной ситуации.

«Ради ускорения возмещения ущерба пострадавшим – для оперативного выделения денег из бюджета – губернатор Александр Гусев вводит режим ЧС на территории региона», - сообщил пресс-центр регионального правительства.

Согласно последней информации, в поселке Николаевка Павловского района горят сухие деревья и трава, а также лесная подстилка. Площадь возгорания занимает около 35 га. В населенном пункте уже были уничтожены огнем 50 строений, в том числе 21 жилой дом.

Еще два крупных природных пожара происходят в Ольховатском и Лискинском районах. Спасатели борются с огнем. Площадь локализованного возгорания в районах – 25 га и 30, соответственно.

За 30 сентября и 1 октября спасателям удалось полностью отбить от пожара четыре населенных пункта и два частично. Везде тушение было осложнено порывистым ветром и отсутствием пожарного водоснабжения в необходимых объёмах, передает «Интерфакс».

темы
пожар
ЧС
Воронежская область
1 мин