В Воронежской области объявлен режим чрезвычайной ситуации

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На территории Воронежской области, по решению губернатора Александра Гусева, введен режим чрезвычайной ситуации.

«Ради ускорения возмещения ущерба пострадавшим – для оперативного выделения денег из бюджета – губернатор Александр Гусев вводит режим ЧС на территории региона», - сообщил пресс-центр регионального правительства.

Согласно последней информации, в поселке Николаевка Павловского района горят сухие деревья и трава, а также лесная подстилка. Площадь возгорания занимает около 35 га. В населенном пункте уже были уничтожены огнем 50 строений, в том числе 21 жилой дом.

Еще два крупных природных пожара происходят в Ольховатском и Лискинском районах. Спасатели борются с огнем. Площадь локализованного возгорания в районах – 25 га и 30, соответственно.

За 30 сентября и 1 октября спасателям удалось полностью отбить от пожара четыре населенных пункта и два частично. Везде тушение было осложнено порывистым ветром и отсутствием пожарного водоснабжения в необходимых объёмах, передает «Интерфакс».