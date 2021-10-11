В Выборге нашли потерянную средневековую плиту с гербом наместника замка
Археологи обнаружили известняковые плиты с гербом наместника замка Эрика Тотта. Они считались безвозвратно утерянными с конца XIX века, когда последний раз производился ремонт здания.
Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой назвал эту находку чудом. Будущее резных плит – в музее истории Выборгского замка.
Райскую башню возвели в 1470-х годах каменщики из Таллинна. Их нанял наместник Эрик Тотт на строительство городской стены Выборга и замка Олафсборг в Савонлинне.
В Позднем средневековье было принято размещать герба заказчиков на резных каменных плитах. На самом верхнем четвертом ярусе башни в одной из оконных ниш находились две каменные плиты с барельефными изображениями гербов наместников замка Эрика Аксельссона Тотта и регента Швеции Стена Стуре Страшего.
Выборгский замок реконструировался в 1891−1894 годах. Военное ведомство полностью переделало четвертый ярус Райской башни. Предполагалось, что в ходе ремонтных работы плиты с гербами были перевезеныв Петербург и уже в северной столице утеряны.