В Уютном стало неуютно. Администрация лишила жителей главного развлечения лета
В селе Уютное в Крыму жители остались без доступа к пляжу. На месте дороги к пляжу появился длинный забор, который перекрывает доступ. О ситуации рассказал Telegram-канал «Подъём».
По словам местного активиста Виктора, местные жители уже три года «воюют» за территорию на берегу.
«Вчера я поехал, а там вообще береговую зону забором обнесли», - сообщил собеседник.
Виктор рассказал, что закрытая теперь территория раньше была диким пляжем. Потом «как-то так произошло, что она стала частной собственностью» и на ней появились коттеджи.
«Администрация по документам выдала землю для дачного домика, грабли, вилы и косы хранить в сарае, а там стоят трёхэтажные отели», - отметил он в беседе с «Подъёмом».
По словам жителей села, они не раз обращались к местным властям с жалобами, но должного эффекта они не произвели.