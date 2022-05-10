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В Украине умер первый президент страны Леонид Кравчук
10 мая, 2022 22:14
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После продолжительной болезни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщила семья политика украинскому изданию «Украинские Новости».
В июне прошлого года Кравчук перенёс операцию на сердце. После появились сообщения о том, что экс-президент продолжительное время находится в реанимации и подключен к ИВЛ.
В январе 2022 года перовому президенту исполнилось 88 лет.
Президентом Украины Леонида Кравчука избрали в декабре 1991 года. В 1994 году в стране прошли досрочные выборы, на которых Кравчук уступил Леониду Кучме. После экс-глава долгое время продолжал политическую карьеру в качестве депутата Верховной Рады, напоминают «Украинские Новости».
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