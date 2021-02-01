В Тюмени в авиалайнер с пассажирами выстрелили ракетой при заходе на посадку

Общество

Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что в Тюмени в направлении самолёта, который заходил на посадку, неизвестные выстрелили сигнальной ракетой. По факту инцидента ведомство проводит проверку.

«По факту возможных хулиганских действий, выразившихся в использовании светосигнальной ракеты в направлении заходящего на посадку самолета, проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в пресс-службе управления.

В момент инцидента на борту находились 58 пассажиров, а также 4 члена экипажа. Посадка авиалайнера прошла успешно, пострадавших нет, сообщает «РБК».