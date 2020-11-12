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В ТЦ под Петербургом мужчина забил свою жену топором (ВИДЕО)

Артем Денисов
12 ноября, 2020 02:00
2 мин
топор
Фото: pixabay.com

Мужчина зарубил свою жену топором.

Инцидент произошел во всеволожском торговом центре в Ленинградской области. На опубликованных в интернете кадрах видно, что подозреваемый не сразу набросился на супругу. Перед нападением они разговаривают, стоя между рядами магазинов. Спустя несколько секунд мужчина достает топор и наносит удары, от которых женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решают вопрос об аресте.

По предварительным данным, подозреваемый год преследовал свою жену, которая не хотела жить вместе с ним и сняла квартиру. У погибшей остались трое детей, сообщает телеканал «360».

Напомним, в Новосибирской области правоохранительные органы задержали 20-летнего сотрудника ППС. Его подозревают в убийстве 24-летней трансгендерной девушки.

У молодых людей завязались отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству.

темы
убийство
Ленинградская область
топор
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