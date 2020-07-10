В центре Владивостока произошло масштабное загрязнение береговой линии

Общество

Фото: pixabay.com

На очистку акватории в центре Владивостока, где произошло масштабное загрязнение, вышло судно морской спасательной службы.

Днем ранее в соцсетях появились снимки с пляжа города, на которых видно, как вещество белого и коричневого цвета покрывает большую площадь вдоль береговой линии. Очевидцы говорят, что пленка была маслянистая, к вечеру пена распространилась на многие километры вдоль побережья.

Как говорят в Тихоокеанском управлении Росприроднадзора, пена и масляная пленка покрыли всю прибрежную линию в районе Спортивной набережной в центре Владивостока, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, в июне в акватории Умбозера в Мурманской области было найдено белое пятно.

Его происхождение неизвестно. В настоящее время спасатели пытаются выяснить причину изменения цвета воды. Озеро облетели специалисты регионального Минприроды. Как выяснилось, в акваторию поступает вода мутно-бирюзового цвета.

Росприроднадзор взял забор проб воды для установления причины изменения цветности воды.

За озером наблюдали с помощью космического мониторинга со спутника, сообщает телеканал «360».