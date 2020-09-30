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В томском отеле после госпитализации Навального найдены санитарные нарушения

Артем Денисов
30 сентября, 2020 04:04
1 мин
отель
Фото: flickr.com

В томской гостинице Xander, в которой останавливался оппозиционер Алексей Навальный, нашли санитарные нарушения.

Отель проверило региональное управление Роспотребнадзора. Там нашли 13 санитарных нарушений, которые касаются хранения, мойки и сушки столовой посуды, маркировки столов и кухонного инвентаря, хранения и сопроводительной документации продуктов питания.

Управляющий гостиницей оштрафован на 60 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Алексей Навальный со своим пресс-секретарем 20 августа летели из Томска в Москву. После взлета политику стало плохо, он вышел в уборную и потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован. Не приходя в сознание он впал в кому.

Немецкая пресса со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утверждала, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля.

темы
навальный
нарушения
гостиница
1 мин