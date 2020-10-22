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Контейнер представляет собой коробку с электронной начинкой и прорезью, в которую опускают батарейки или крышки. С помощью нескольких «крутилок» на экране контейнера можно выбрать команду, за которую человек сдаёт отходы. Таким образом, контейнер подсчитывает сколько батареек и крышек насобирала какая-либо группа людей, из-за чего возникает игровой соревновательный интерес. Предполагается, что контейнеры будут установлены в школах и классы будут соперничать за наибольшее число сданных батареек и крышек.

В томском технопарке «Кванториум» запустили стартап по производству специальных контейнеров для сбора опасных для природы отходов. Разработанный экоконтейнер в геймифицированной * форме принимает отработанные батарейки и пластиковые крышки.

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Отметим, что подобного рода проекты давно по сбору наносящих вред природе отходов реализуются давно. Во многих крупных торговых центрах можно встретить контейнеры, в которые собирают использованные батарейки, после чего их отправляют на утилизацию. Однако подобных проектов, которые использовали бы подход геймификации, относительно немного.

Сейчас проект проходит апробацию в нескольких магазинах в Томске, передаёт РИА «Томск».

«Русская планета» поговорила об особенностях игровых форм мотивации с экспертом по геймификации (игрофикации) Владимиром Жигановым.

По его словам, геймификация выросла в ИТ-среде и целенаправленно двигается в другие сферы. Игровые формы мотивации сотрудников «перекочевали» из игр сначала в проекты, которые занимались веб-дизайном, программированием и прочими «околокомпьютерными» проектами.

Сейчас же, по словам эксперта, все больше подход просачивается в сферу менеджмента и мотивации сотрудников. Геймификация предполагает, что, как и в компьютерных играх, сотрудники получают за качественно выполненную работу условные очки, или же «ачивки*». Таким образом, люди вовлекаются в процесс гораздо глубже и у них возникает не только «денежный» интерес выполнять работу.

Жиганов отмечает, что геймификация – довольно перспективное направление, так как уже сейчас её элементы внедряются во многих крупных компаниях. Хоть на первых порах она и предполагает инвестиции в разработку «игровой системы» для существующих бизнес-процессов, в будущем, уверяет эксперт, затраченные усилия быстро окупаются за счёт повышения производительности.

«Также геймификация полезна, чтобы привлекать больше клиентов, или повторно привлекать уже существующих, - добавляет Жиганов. – Благодаря игре, человек будет возвращаться к компании снова и снова, просто чтобы заработать еще одну ачивку».

Геймификация, в широком смысле, - применение для прикладной работы подходов, которые характерны для компьютерных игр (начисление очков опыта, званий, условных достижений и т.д.).

Ачивка – от английского achievements (достижение), предполагает некоторую награду за выполненную работу, или достигнутый успех. Как правило, в видеоиграх, выглядит как специальный значок, который даётся игроку, если тот выполнил какие-либо условия – победил в 10 поединках подряд, идеально выполнил сложный трюк и т.д.