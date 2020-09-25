В Свердловской области посчитали всех беременных школьниц

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Минздрав Свердловской области удивил статистикой, подведенной за восемь месяцев этого года. Речь идет о числе беременных школьниц.

По официальным данным, число таковых возросло на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причины подобных изменений пока неизвестны.

«Год еще не закончился, аналитикой заниматься рано, тем более делать выводы. Что касается роста, то в абсолютных цифрах он может быть ничтожным», — приводит Znak.com слова пресс-службы ведомства.

Одной из вероятных причин подобных сдвигов может являться период самоизоляции, в ходе которого контроль за детьми зачастую ослаблялся.