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В Свердловской области посчитали всех беременных школьниц

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 16:21
1 мин
Photo
Flickr

Минздрав Свердловской области удивил статистикой, подведенной за восемь месяцев этого года. Речь идет о числе беременных школьниц.

По официальным данным, число таковых возросло на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причины подобных изменений пока неизвестны.

«Год еще не закончился, аналитикой заниматься рано, тем более делать выводы. Что касается роста, то в абсолютных цифрах он может быть ничтожным», — приводит Znak.com слова пресс-службы ведомства.

Одной из вероятных причин подобных сдвигов может являться период самоизоляции, в ходе которого контроль за детьми зачастую ослаблялся.

темы
Минздрав
беременность
Свердловская область
1 мин