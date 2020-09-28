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В суде раскрыли содержание личной жалобы Михаила Ефремова на приговор

Лилия Караева
28 сентября, 2020 14:15
1 мин
Михаил Ефремов
Vk.com/mihailefremov

В пресс-службе Пресненского суда Москвы раскрыли содержание личной жалобы актера Михаила Ефремова на свой приговор. В ней он раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить наказание.

Актер отмечает, что в ходе судебного процесса подвергался давлению со стороны адвоката Эльмана Пашаева, пишет Lenta.ru.

До этого о давлении бывшего защитника сообщал новый адвокат Ефремова Роман Филиппов. Он указывал, что из-за допущенных Пашаевым нарушений актер был фактически лишен права на защиту. В апелляционной жалобе Филиппов поросил смягчить приговор до 4 лет лишения свободы условно.

8 июня машина Ефремова выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном, его водитель Сергей Захаров погиб. В сентябре суд назначил Ефремову 8 лет лишения свободы. Прокуратура решила не обжаловать приговор.

темы
Михаил Ефремов
приговор
жалоба
1 мин