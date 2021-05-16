В стране до конца года заработает общая система с данными из разных реестров

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В России до конца этого года заработает единая платформа управления данными, сообщает пресс-служба кабмина.

«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Её основная задача – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и различных баз. Платформа систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств и Пенсионного фонда.

Сведения, которые содержатся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, они обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг россиянам, пишет РИА «Новости».