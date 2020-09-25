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В столице усилят контроль за соблюдением объявленных Сергеем Собяниным ограничений

Лилия Караева
25 сентября, 2020 09:05
2 мин
Сергей Собянин
Пресс-служба мэра Москвы

Органам исполнительной власти в Москве поручено усилить контроль за выполнением ограничений, объявленных мэром Сергеем Собяниным. Речь идет о контроле за соблюдением социальной дистанции на предприятиях и масочно-перчаточного режима в транспорте, такси и магазинах.

Уполномоченные органы должны довести до граждан и предпринимателей информацию о необходимоси использовать маски и перчатки. Санитарные правила обязательны при нахождении в общественном транспорте, такси и транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров по заказу.

В указе Собянина говорится о требовании для работодателей обеспечить социальное дистанцирование и организовать измерение температуры тела работников, а также проведение исследований на коронавирус, пишет «Интферакс».

Ранее Собянин ввел несколько мер предосторожности для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями. С 28 сентября он попросил жителей не выходить без надобности из дома, перейти на удаленную работу, носить маски и перчатки.

темы
Сергей Собянин
коронавирус
ограничения
контроль
2 мин