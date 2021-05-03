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В столице грядет «закручивание гаек» по санитарным мерам

Антон Мельников
3 мая, 2021 15:41
1 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 15:41
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением режима ношения масок и перчаток. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В ходе беседы с журналистами «Эха Москвы», Немерюка спросили, будет ли в столице усиливаться контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

«Да, будет», — ответил он.

Глава департамента торговли и услуг также отметил, что COVID-19 никуда не ушел, передаёт телеканал «360».

Напомним, в столичном общественном транспорте на период майских праздников усилен контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19. Наличие защитных средств у пассажиров проверяют контролеры. При этом в первые майские дни число сотрудников контроля в общественном транспорте Москвы увеличено почти в 2,5 раза.

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