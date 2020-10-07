В Ставрополе задержали планировавшего взорвать здание суда и прокуратуры мужчину

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На территории Ставрополя поймали мужчину, который, по подозрению силовиков, готовился совершить теракт. Его нейтрализовали.

В пресс-службе управления ФСБ по краю сообщают, что задержанному 23 года. Он намеревался взорвать дом правосудия и здание прокуратуры. Уже установлено, что подозреваемый был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Он наблюдал за зданием суда и прокуратуры. Намеревался сам соорудить СВУ и начинить поражающими элементами», – цитирует сотрудника ФСБ ТАСС.

По материалам дела, мужчина снял квартиру в Ставрополе и наблюдал за представителями судебной власти, параллельно фиксируя какие-то данные на телефон. Спецслужбы в это время уже следили за ним. На следующий день подозреваемый купил в магазине гвозди – ими он собирался наполнить самодельное взрывное устройство. Прихватив бомбу, он вышел к зданию суда, где его и задержали сотрудники ФСБ, передает ИА REGNUM.

У него изъяли средства связи. Сейчас выясняется, имел ли мужчина отношение к другим преступлением, также устанавливаются личности соучастников преступления.