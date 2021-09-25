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В США выявили первый случай коронавируса у домашнего хорька
25 сентября, 2021 11:39
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Pixabay
В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у домашнего хорька. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства страны.
Зараженный коронавирусом домашний хорек выявлен во Флориде. Сообщается, что это первый случай. Питомец проявил симптомы болезни: кашель и чихание. Специалисты взяли биологические образцы у животного и подтвердили наличие COVID-19 в его организме.
Специалисты предполагают, что хорек заразился коронавирусом от человека, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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