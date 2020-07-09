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В США «вандалы» изменили надпись «Жизни Черных Важны» на «Все Жизни Важны»

Антон Мельников
9 июля, 2020 19:53
1 мин
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Flickr

В пригороде Чикаго неизвестные «вандалы» изменили огромную надпись Black Lives Matter («Жизни Черных Важны») на All Lives Matter («Все Жизни Важны»). Black Lives Matter является слоганом одноименного антирасистского и антидискриминационного движения, возникшего после убийства темнокожего Джорджа Флойда.

Первоначальная надпись Black Lives Matter была нанесена на проезжую часть, с согласия местных властей, ее ширина составляла около 100 футов (30 метров). Власти отмечали, что она выступает «свидетельством общественного признания движения», сообщает Fox News.

Неизвестные закрасили часть букв надписи так, что она превратилась в All Lives Matter.

Чиновники сообщают, что полиция установила некоторые доказательства, которые, как они надеются, помогут идентифицировать «вандалов».

темы
США
протесты
Джордж Флойд
BLM
Black Lives Matter
1 мин