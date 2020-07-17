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В США установлен рекорд по распространению коронавируса

Михаил Орлов
17 июля, 2020 11:30
1 мин
маска
Unsplash

В США установлен новый рекорд по скорости распространения опасной коронавирусной инфекции за

сутки.

По сведениям на 17 июля в стране за один день заразилось свыше 75 тысяч человек, что превышает предыдущий рекорд на десять процентов. Прошлый рекорд по заражению жителей США за одни сутки составил 68 тысяч человек.

В обычный условиях в США за сутки заражается порядка 30-40 тысяч человек, эта же цифры чаще всего публиковались в начале эпидемии новой коронавирусной инфекции, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что коронавирус обрушил цены на самые дорогие сумки.

темы
США
рекорд
COVID-19
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