Общество
В США установлен рекорд по распространению коронавируса
17 июля, 2020 11:30
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Unsplash
В США установлен новый рекорд по скорости распространения опасной коронавирусной инфекции за
сутки.
По сведениям на 17 июля в стране за один день заразилось свыше 75 тысяч человек, что превышает предыдущий рекорд на десять процентов. Прошлый рекорд по заражению жителей США за одни сутки составил 68 тысяч человек.
В обычный условиях в США за сутки заражается порядка 30-40 тысяч человек, эта же цифры чаще всего публиковались в начале эпидемии новой коронавирусной инфекции, сообщает издание «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что коронавирус обрушил цены на самые дорогие сумки.
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