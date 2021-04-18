В США скончался предприниматель и сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке

Люди

Скончался сооснователь и один из руководителей компании Adobe Чарльз Гешке, ему был 81 год.

Причина смерти предпринимателя не известна, его смерть подтвердила супруга Нэнси Гешке.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», – написал гендиректор Adobe Шантану Нарайен.

С 1986 по 1994 годы Гешке был главным операционным директором Adobe, а с 1989 года по апрель 2000-го занимал должность президента компании. В 2009 году президент США Барак Обама наградил предпринимателя Национальной медалью в области технологий и инноваций, пишет ТАСС.