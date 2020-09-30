В США разбился истребитель во время дозаправки

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Американский истребитель F-35B потерпел крушение, задев самолет-заправщик KC-130J. Об этом сообщила пресс-служба третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США.

Сообщается, что истребитель F-35B, выполняя дозаправку в воздухе, совершил маневр и задел самолет-заправщик KC-130J. Инцидент произошел в небе над штатом Калифорния.

Пилот истребителя совершил катапультирование. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. Самолет-заправщик приземлился неподалеку, экипаж не пострадал, пишет ТАСС.

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