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В США рассказали из-за чего отправили российские ИВЛ в утиль

Антон Мельников
23 октября, 2020 18:15
2 мин
Уральский приборостроительный завод
Youtube / Уральский приборостроительный завод

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) объяснили почему были утилизированы аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые предоставила Россия. Согласно агентству, ИВЛ утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации. Также в FEMA напомнили о том, что данные ИВЛ вызвали пожары в российских больницах.

«Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ – как произведенные в США, так и вне США – должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии COVID-19, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России», — заявили в FEMA.

Агенство добавило, что российское оборудование было утилизировано в качестве меры предосторожности, передают «Ведомости».

темы
США
Россия
ИВЛ
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