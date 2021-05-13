В США расхвалили российскую военную технику на Параде Победы

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Американское издание The National Interest написало о пяти наиболее впечатляющих образцах военной техники, которую можно было увидеть на Параде Победы 9 мая в Москве.

Отмечается, что ряд моделей не только соответствует лучшему вооружению NATO, но и превосходит его. У других моделей не существует аналогов среди техники Североатлантического альянса.

The National Interest сначало заострило внимание на «Армату». «При колоссальной массе в 48 тонн Т-15 тяжелее любого танка, который в настоящее время служит в вооруженных силах России, кроме Т-14», - пишет издание.

Также отмечаются заслуги комплекса «Ярс», который, по словам экспертов превосходит своего предшественника - «Тополь».

Как следует из публикации, «Ярс» оснащен как минимум тремя независимыми боеголовками, в отличие от единственной 800-килотонной боевой части оригинального «Тополя-М».

Также в публикации упоминаются танки-дроны «Уран», ракеты Х-47М2 «Кинжал» и комплекс С-400 «Триумф».

Парад Победы в Москве в фотографиях «Русской планеты».