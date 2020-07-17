В США полицейский застрелил самоубийцу

Общество

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Жителя американского города Кольервилл, штат Теннесси, который пытался покончить жизнь самоубийством застрелил полицейский.

Жена мужчины с суицидальными наклонностями позвонила в службу 911 и сообщила, что у ее мужа приступ депрессии, он взял ружье и хочет покончить с собой. Прибывший на вызов полицейский приказал бросить оружие и практически сразу выстрелил.

Трагедия произошла в начале июня прошлого года. Сейчас о не заговорили, потому что жена убитого подала в суд на полицейского. Адвокат женщины утверждает, что никому из окружающих ничто не угрожало и действия полицейского являются чрезмерными, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что полицейский из Санкт-Петербурга подхватил на руки пожилую женщину, выпрыгнувшую из окна второго этажа. Оба получили различные травмы.