По состоянию на 17 июля 10:30
Заболевших759 203
За последние сутки6 406
Выздоровело539 373
Умерло12 123
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В США полицейский застрелил самоубийцу

Дмитрий Байков
17 июля, 2020 13:08
1 мин
1
фото: Pixabay

Жителя американского города Кольервилл, штат Теннесси, который пытался покончить жизнь самоубийством застрелил полицейский.

Жена мужчины с суицидальными наклонностями позвонила в службу 911 и сообщила, что у ее мужа приступ депрессии, он взял ружье и хочет покончить с собой. Прибывший на вызов полицейский приказал бросить оружие и практически сразу выстрелил.

Трагедия произошла в начале июня прошлого года. Сейчас о не заговорили, потому что жена убитого подала в суд на полицейского. Адвокат женщины утверждает, что никому из окружающих ничто не угрожало и действия полицейского являются чрезмерными, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что полицейский из Санкт-Петербурга подхватил на руки пожилую женщину, выпрыгнувшую из окна второго этажа. Оба получили различные травмы.

темы
США
происшествие
полиция
1 мин