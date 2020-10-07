В США из тюрьмы выпустят первопричину мировых антирасистских протестов

Youtube

В США бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, выпустят из тюрьмы. Освобождение состоится после выплаты залога размером в 1 миллион долларов.

Адвокат Шовина заявил, что деньги для залога найдены, и теперь его клиента могут выпустить.

Напомним, в мае Дерек Шовин при задержании Джорджа Флойда встал коленом на шею подозреваемого. Флойд неоднократно говорил, что задыхается, но полицейский его не послушал. В итоге Флойд умер от удушения.

Инцидент привел к массовым антирасистским акциям и беспорядкам в США. Также протесты против расизма и жестокости полиции прошли во многих развитых странах.

Ситуация накалилась настолько, что в Штатах и европейских странах образовалось движение за права нацменьшинств Black Lives Meters и начался пересмотр связанного с рабовладением исторического наследия. В США демонтировали несколько статуй Христофора Колумба и частично отказались от использования символики Конфедератов, в Англии была сломана статуя мецената и работорговца Эдварда Колстона. Свою политику пересмотрели и многие бренды, так с продуктовой марки Uncle Ben's исчез чернокожий мужчина, а ряд спортивных команд отказались от использования образа индейцев в логотипах.

В штате Миннесота, где произошел инцидент со смертью Флойда, для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час, напоминает «ТАСС».