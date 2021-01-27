Общество

Четырех школьниц обвинили в убийстве 15-летней девочки в торговом центре Walmart в штате Луизиана. По данным полиции, они транслировали происходящее в соцсетях.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Известно, что подозреваемым от 12 до 14 лет. 13-летней школьнице было предъявлено обвинение в убийстве второй степени – она ранила девочку ножом и хвасталась содеянным в эфире. Трех других также обвинили в убийстве первой и второй степени. Все они помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних.

«У нас есть видеозаписи всего, что произошло. Все убийство было разыграно в социальных сетях, так что, опять же, не было никаких угрызений совести. Было очень тревожно видеть, как 12, 13, 14 и 15-летние дети ведут себя таким образом», – прокомментировал инцидент шериф округа Калькасье Тони Манкузо, передает The Daily Dot.

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