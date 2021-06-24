Новости – Люди
Люди
В США 500 человек «получили» миокардит после прививки американской вакциной
24 июня, 2021 08:46
1 мин
1 мин
US Navyvia Globallookpress.com
Около 500 случаев миокардита зарегистрировали в США после прививки от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.
Однако прямая связь между вакцинами и миокардитом пока не установлена и в ведомстве считают, что польза от применения препарата по-прежнему превышает возможные риски, пишет «РИА Новости».
Миокардит - очаговое или распространенное воспаление сердечной мышцы.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку