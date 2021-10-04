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В среду по всей России на минуту прервется телевещание и завоют предупреждающие сирены
4 октября, 2021 14:17
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Mchs.gov.ru
По всей России 6 октября завоют предупреждающие сирены и прервется телевещание. Подача сигнала запланирована с 10:40 по местному времени.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Россияне услышат сигнал «Внимание всем!»
Не стоит пугаться - это всего лишь очередная проверка готовности систем оповещения. Завоют электросирены, заработают громкоговорители. Эфиры теле- и радиоканалов будут прерваны не более чем на 1 минуту.
Цель мероприятий - отработать своевременное донесение до населения сигналов и информации о возможных опасностях. Об этом пишет «Интерфакс».
МЧС попросило граждан «сохранять спокойствие» в день проверки.
В этом году системы оповещения уже проверялись. Аналогичные мероприятия проходили 3 марта.
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