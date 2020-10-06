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В Среднеуральском женском монастыре 15 лет истязали детей

Марьям Ибрагимова
6 октября, 2020 13:53
2 мин
Фото: кампояс.рф
Фото: кампояс.рф

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре. Его основателем является отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов).

По версии следствия, с 2004 по 2019 годы неустановленные лица, находясь на территории монастыря, причиняли физические и психические страдания семерым детям, четверо из которых жили там без ведома родителей или опекунов. Их систематически избивали, а также совершали другие насильственные действия. Отмечается, что действовали они умышленно, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних».

Уголовное дело возбуждено по статье «истязание, халатность». Следствие считает, что органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Их личности сейчас устанавливаются, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в Среднеуральском женском монастыре скончалась15-летняя девочка.

темы
монастырь
истязание
Среднеуральский монастырь
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