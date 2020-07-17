В список самых востребованных профессий в России попали грузчики и уборщицы

Общество

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В России составили рейтинг востребованных профессий.

В Минэкономразвития проанализировали 120 тысяч уникальных вакансий и пришли к выводу, что самым большим спросом в настоящее время в стране пользуются медики.

Далее по популярности идут грузчики, на третьем и четвертом местах - программисты и разработчики. Замыкают пятерку водители.

За ними - директор по продуктам, сварщик, бухгалтер, уборщица и экономист, пишут «Известия».

Как сообщалось, удаленный формат работы для некоторых профессий будет использоваться и после выхода из самоизоляции из-за эпидемии коронвируса, выяснили эксперты.

На «удаленке» высокую производительность труда могут показывать профессии, связанные с digital, координацией проектов, бэк-офисом, сообщил партнер консалтиногового агентства в сфере поиска топ-менеджеров Zoom Executive Search Дмитрий Мамаев.

Тем временем, вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов считает, что говорить о полном переходе на удаленный формат работы не корректно, поскольку для решения некоторых задач важно вживую общаться с коллегами, хотя самоизоляция показала, что можно работать вне офиса и не терять в эффективности.

По его словам, будущее - за гибридным форматом, когда для встреч и обсуждений вопросов люди будут использовать офис, а основной объем работы выполнять на дому, сообщает РИА Новости.