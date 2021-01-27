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В список самых необычных вакансий января попали упаковщики томатов

Артем Денисов
27 января, 2021 06:02
2 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 06:02
2 мин
боулинг
pixabay.com

Составлен список самых необычных вакансия января в России.

Согласно сервису «Работа.ру», компания, которая занимается коррекцией и развитием детской речи, приглашает на работу нейропсихолога, который должен проводить диагностику и нейропсихологическую коррекцию у детей.

Крупная сеть кинотеатров ищет инструктора по боулингу. Работать предлагается за билеты в кино и бесплатное такси.

Еще одна необычная вакансия — упаковщик томатов черри на крупном логистическом складе. Работодатель обещает платить от 82 тысяч рублей.

Одно из московских фотоателье ищет фотографа на документы, в обязанности которого будет также входить обработка снимков, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов.

Караоке-клуб в Москвы ищет бэк-вокалиста с навыками ведущего. Сотруднику оплачивается выход на смену, а также процент с песен, плюс чаевые, пишут «Известия».

Тем временем, выявлена опасность работы без перерыва на обед.

Как сообщила диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная, работая без перерыва, люди сбивают режим функционирования организма, что приводит к сбоям в психологическом и физическом плане.

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