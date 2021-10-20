Новости – Люди
Люди
В социальных сетях предложили переименовать улицу в районе Тропарёво-Никулино
20 октября, 2021 12:52
1 мин
1 мин
msk_today
Жители Тропарёво-Никулино иронично отозвались о стоянке «Сити Драйва», который оккупировал территорию по Востряковскому шоссе около школы №1741. На площадке выстроились более 100 машин, часть из них заняла места на Никулинской улице. Её предложили переименовать в Каршеринговую.
Информация стала вирусной и появилась сразу в нескольких городских пабликах «Вконтакте». Автомобили уже начали разъезжаться.
Такое стояние одинаковых машин случалось не только в Москве. Жительница Санкт-Петербурга, вступившая в дискуссию в телеграм-канале «Новости Москвы», вспомнила, что в её городе машины каршеринга устроили Смартовскую улицу.
В 2021 году московскими машинами каршеринга воспользовались 34,2 млн раз.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости