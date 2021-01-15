В соседней стране сообщили о побочных эффектах после вакцинирования от коронавируса

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Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Финляндии (Fimea) сообщило, что в стране зафиксировано более 30 случаев проявления побочных эффектов после получения вакцины от COVID-19. Прививки делали препаратом Comirnaty, который разработала американская фармкомпания Pfizer.

«В Fimea к 15 января поступило 32 сообщения о побочных эффектах после введения первой дозы вакцины от коронавируса Comirnaty», - заявили в агентстве.

Среди побочных эффектов наблюдается аллергия, в том числе анафилактическая реакция, боли в мышцах и в месте укола, тошнота, увеличение лифмоузлов, сыпь, а также озноб.

При этом ведомство отмечает, что наблюдаемые эффекты обычны, «никаких неожиданных последствий вакцинации на данный момент не выявлено», передаёт «ТАСС».