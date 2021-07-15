Новости – Люди
Люди
В Сочи первый свободный от коронавируса пляж начал не принимать отдыхающих
15 июля, 2021 13:45
1 мин
1 мин
George Zakharchuk/Russian Look/Global Look press
В Сочи открылся первый пляж, на который отдыхающие смогут попасть только со свидетельствами об отсутствии коронавируса. Пилотный проект запустила гостиница «Лазурная».
Зайти на его территорию пляжа можно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие коронавируса: ПЦР-теста, либо свидетельства о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании в течение 6 месяцев. Пилотный проект решила запустить гостиница «Лазурная».
При входе на пляж сотрудники охраны проверяют наличие необходимых документов. Отдыхающих без справок разворачивают, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку