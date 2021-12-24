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В слитой записи с закрытого совещания мэр Елабуги не стеснялся слов в адрес «ненужных» пенсионеров
24 декабря, 2021 16:56
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В СМИ слили запись с закрытого совещания чиновников Елабуги, на котором мэр Рустем Нуриев назвал непривитых пенсионеров «настоящими врагами». Он предложил выдавать им подарки от государства только в случае предъявления QR-кода.
«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы», - сказал Нуриев.
Больше всего градоначальника беспокоило, что непривитый пенсионер может заразить его во время личного приема.
«Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», - сказал мэр. Его слова приводит KazanFirst.
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