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«В следующий раз палкой получишь»: показали случайный диалог Володина с пенсионеркой

Лилия Караева
30 апреля, 2021 15:18
2 мин
Лилия Караева
30 апреля, 2021 15:18
2 мин
Вячеслав Володин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин случайно столкнуся на улице с 90-летней пенсионеркой. Она задала несколько вопросов о жизни в России - политик почти весь разговор держал бабушку за руку.

Она заявила, что «ругает нынешнюю власть с матерком». На это Володин ответил, что и сам ругает. Пенсионерка заявила: «А я и вас ругаю... Вот сейчас у нас инфляция 5,8%, а у меня там «гробовые» лежат под 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей», - начала женщина.

Она попросила «объяснить бабушке», как может быть инфляция выше этого процента. Старушка спросила Володина: «Всё или еще добавить?». На это политик сказал: «Можно добавить».

Пенсионерка продолжила: «Врать-то сколько можно? Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся, чего просят? Когда миллиардами воруют».

В конце разговора бабушка пригрозила Володину: «В следующий раз встретимся — палкой получишь».

Спикер Госдумы так прокомментировал встречу: «...У каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь - это большая ошибка». Его слова приводит Telegram-канал Life Shot.

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ТЕГИ
Вячеслав Володин
Диалог
Саратовская область
Пенсионерка
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