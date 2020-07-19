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В следующем году Путин наводнит Северную столицу юристами

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 17:40
1 мин
Photo
Flickr

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение провести Петербургский международный юридический форум весной следующего года. Мероприятие было запланировано на май 2020.

Документ с соответсвующим указанием был размещён на официальном сайте правовой информации. Первоначальными датами проведения форума были 19-23 мая 2020 года. Теперь же, перенесённый на 2021 год, он пройдет с 18 по 22 мая.

Грядущее юбилейное, десятое по счету, мероприятие будет всё также проводиться при поддержке Минюста и президента РФ. В прошлом году в нем приняли участие не менее пяти тысяч человек из почти сотни стран, передает РБК.

темы
Владимир Путин
Минюст
Санкт-Петербург
форум
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