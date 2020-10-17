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В скором времени Сибири может стать нечем лечить коронавирус

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 18:14
1 мин
Photo
Flickr

В Омской области и Алтайском крае назревает дефицит назначаемых заболевшим коронавирусом препаратов. Это признают и сами фармацевты.

По словам сотрудников аптечных сетей, на складах заканчиваются антибиотики, противовирусные и антикоагулянты.

Аналогичная ситуация складывается на рынке фармацевтики в Новосибирске и Хабаровске. При этом, подобной ситуации не было в марте-апреле, когда пандемия также набирала обороты.

Между тем, глава Алтайского края Виктор Томенко старательно рассказывает на заседаниях оперативного штаба по борьбе с COVID-19, какие меры будут предприняты для борьбы с дефицитом.

Как сообщает «Сибирь.Реалии», Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов. Кроме того, планируется отправить письма в федеральные Минпром и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки.

темы
коронавирус
препараты
Алтайский край
Омская область
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