В СК экспериментальным путем поняли причину гибели группы Дятлова

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Эксперты из Следственного комитета России признали причиной гибели группы Дятлова снежную лавину. Кроме того, ключевую роль сыграла плохая видимость, помешавшая группе вернуться в палатку.



Данную информацию обнародовал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков на встрече с журналистами.



Курьяков назвал роковой поход героической борьбой, лишенной однако каких-либо шансов. «Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров. Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов», - приводит слова Курьякова телеграм-канал «Подъем».



Как стало известно, в СКР провели следственный эксперимент, в ходе которого было установлено, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже при условии правильного направления движения.