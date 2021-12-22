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В Швейцарии умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
22 декабря, 2021 20:32
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Facebook / Борис Зимин
В возрасте 88 лет из жизни ушел основатель телекоммуникационной компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), бизнесмен и основатель фонда развития науки «Династия»* Дмитрий Зимин. О смерти сообщил сын бизнесмена Борис.
По его словам, в последнее время Зимин-старший испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Умер бизнесмен не на родине, а в Швейцарии.
«Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел», — сообщил Борис на своей странице в соцсети Facebook.
*Фонд «Династия» был закрыт после того, как власти РФ объявили его иноагентом.
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